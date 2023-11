Paraibana é morta a facadas no Rio de Janeiro

A cidade de Boa Vista, no Cariri da Paraíba, foi abalada pela notícia do assassinato de Bruna Lopes da Silva Araújo, de 24 anos, ocorrido no bairro da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (19).

Bruna, que havia se mudado para o Rio em busca de oportunidades de trabalho, foi vítima de oito facadas desferidas pelo próprio companheiro.

O crime ocorreu após o casal retornar de uma festa, quando uma discussão na casa da cunhada de Bruna se transformou em um ataque.

Segundo relatos dos familiares, a motivação por trás do homicídio foi ciúmes por parte do suspeito, identificado como Diogo.

A família também revelou que o relacionamento já tinha um histórico de violência, com Diogo agredindo fisicamente Bruna em ocasiões anteriores.

O namoro durava cerca de um ano. A vítima deixa três filhos pequenos.

O corpo de Bruna aguarda liberação no Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro, enquanto a família mobiliza esforços para arrecadar recursos e viabilizar o translado do corpo até Boa Vista.

*com informações da TV Cabo Branco