Duas pessoas morreram em uma colisão entre um carro e uma moto na noite do último sábado (18), entre as cidades de Teixeira e Maturéia, no Sertão da Paraíba.

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor do carro, um jovem de 26 anos, tentou ultrapassar outro veículo e acabou colidindo com a motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro às vítimas.

O piloto da motocicleta faleceu no local do acidente. A passageira foi socorrida e levada para o Hospital de Teixeira, mas também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

O motorista do carro, por sua vez, sofreu alguns ferimentos e foi levado para o Hospital Regional de Patos. Um passageiro que estava no carro fugiu após o acidente, mas foi encontrado horas depois em um matagal próximo ao local do ocorrido. Ele informou à Polícia Militar que tanto ele quanto o motorista haviam consumido bebidas alcoólicas durante o dia.

Após receber atendimento médico, o motorista do carro foi detido e levado à delegacia de Teixeira para prestar esclarecimentos. A Polícia Militar, no entanto, não divulgou se o motorista estava sob efeito de álcool no momento da colisão.

