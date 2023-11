Ataque a tiros deixa homem morto e mulher baleada, em João Pessoa

Na noite deste domingo (20) um homem foi assassinado e uma mulher foi baleada em uma praça no bairro Colinas do Sul, em João Pessoa.

Matheus Nascimento de Oliveira, de 25 anos, foi perseguido por três homens armados até a praça, quando não conseguiu escapar dos disparos.

Uma mulher que estava com a família no local também foi atingida com um tiro na perna.

Segundo o delegado Paulo Josafá, havia várias famílias na praça no momento do ocorrido. A mulher só percebeu que havia sido baleada quando tentou se levantar para fugir do local.

A vítima foi prontamente socorrida e encaminhada ao Hospital de Trauma de João Pessoa por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Ela foi internada e o estado de saúde é considerado regular.

*Informações do Bom Dia Paraíba