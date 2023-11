Confira abaixo as notícias relativas à prisão do padre Egídio Neto, ex-diretor do Hospital Padre Zé, em João Pessoa.

Hospital Padre Zé: Justiça manda prender Padre Egídio e mais dois ex-diretores

Desembargador enquadra o padre Egídio em vários crimes; leia detalhes da prisão

Padre Egídio não estava em seu endereço; delegado relata prisão

Arquidiocese da Paraíba emite nota, após prisão de Padre Egídio

Coordenador do Gaeco destaca prisão de Padre Egídio para garantir a integridade do processo

Padre Egídio tem prisão mantida e é encaminhado para presídio

Novo diretor do Hospital Padre Zé afirma estar cortando gastos e “mendigando medicamentos”

Aparte: O contratestemunho no caso do padre Egídio

Escândalo do Hospital: desembargador alerta que se trata de “teia criminosa”

