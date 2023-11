Padre Egídio tem prisão mantida em audiência e é encaminhado para presídio

A segunda fase da Operação Indignus resultou na prisão do ex-diretor do Hospital Padre Zé, Padre Egídio Carvalho, e em audiências de custódia para duas funcionárias do hospital, Janine Dantas e Amanda Duarte.

No Fórum Criminal de João Pessoa, as audiências de custódia ocorreram durante a tarde para avaliar a legalidade das prisões.

O Padre Egídio Carvalho teve sua prisão preventiva mantida, sendo encaminhado para o Presídio Especial de Valentina Figueiredo.

Janine Dantas foi enviada para a Penitenciária Feminina Júlia Maranhão, enquanto Amanda Duarte teve sua prisão convertida em domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica, devido à condição de amamentação de seu filho de quatro meses.

A movimentação intensa do dia foi resultado da ação conjunta da Polícia Civil e do GAECO do Ministério Público da Paraíba.

Inicialmente, havia informações de que Padre Egídio estaria em Recife, levando as autoridades a se deslocarem para a cidade. No entanto, o religioso não foi encontrado e se entregou em João Pessoa.

De acordo com as investigações, Padre Egídio Carvalho é apontado como líder de uma organização criminosa que desviou aproximadamente 140 milhões de reais ao longo de 10 anos, principalmente do Instituto São José, responsável pelo Hospital Padre Zé.

As alegações incluem saques em dinheiro realizados através de cheques assinados pelo padre e por Amanda Duarte.

O GAECO afirmou que a prisão se tornou necessária para evitar a eliminação de provas, como mensagens de WhatsApp e e-mails, por parte dos envolvidos em liberdade.

As investigações também apontam para um aumento patrimonial significativo do religioso, incluindo 29 imóveis em vários estados e dois veículos de alto padrão.

A operação teve início a partir do furto de mais de 600 equipamentos eletrônicos do Hospital Padre Zé, inicialmente doados pela Receita Federal. O dinheiro desviado, segundo as investigações, financiaria o custeio do hospital e ações sociais.