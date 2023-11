Coordenador do Gaeco destaca prisão de Padre Egídio para garantir a integridade do processo

O coordenador do Gaeco/MPPB – Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado -, promotor Octávio Paulo Neto falou à imprensa sobre a importância da Operação Indignus II, deflagrada nesta sexta-feira (17), que culminou com a prisão do Padre Egídio de Carvalho Neto, acusado de engendrar um esquema de corrupção praticada dentro da instituição Padre Zé, onde era o diretor.

Segundo ele, a decisão do desembargador e relator da matéria, Ricardo Vital, foi de suma importância para garantir a integridade do processo, bem como estruturar a investigação para cenários futuros, no sentido de evitar intercorrências ou surpresas ao longo das investigações.

“Tudo tem sido feito, preparado para que seja alcançada toda a fraude perpetrada durante a gestão de Padre Egídio, desde 2013 até hoje. Então, a gente está tendo esse cuidado, porque as investigações envolvem ainda a Associação Social Arquidiocesana”, explicou.

Conforme o promotor, o que impressiona são os valores desviados e a forma como tudo foi feito.

“Mas, isso será apurado e, no momento certo, serão apresentadas as denúncias, como também serão trazidos outros responsáveis por essa fraude. Os valores são bem significativos e envolvem inúmeros convênios. E a gente está falando de desvios de recursos públicos e não tem absolutamente nada a ver com as atividades privadas do hospital”, disse.

O promotor revelou ainda que Padre Egídio e o seu grupo usaram as estruturas do Instituto São José e da Associação Social da Arquidiocese da Paraíba para desviar recursos públicos e é por isso que foi preciso uma força tarefa.

“A gente pede à população que, eventualmente, tenha outras informações sobre fraudes cometidas nesse período de 2013 que procure o Ministério Público, a Polícia, para que a gente possa processar, estruturar e denunciar os culpados”, enfatizou.