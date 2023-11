Caso Mariana Thomaz: Johannes Dudeck é condenado a mais de 30 anos de prisão

No desfecho de um julgamento que durou dois dias no 1º Tribunal do Júri de João Pessoa, Johannes Dudeck foi condenado a 32 anos de prisão por feminicídio qualificado e estupro contra a estudante cearense Mariana Thomaz, ocorrido em março de 2022.

A sentença foi anunciada pelo juiz Antônio Ribeiro Gonçalves Júnior no final da tarde desta sexta-feira (17).

O júri popular, formado por sorteio no início da sessão, contou com três homens e quatro mulheres. A defesa de Dudeck solicitou dois adiamentos, mas o julgamento finalmente ocorreu no Fórum Criminal de João Pessoa.

A decisão recai sobre um caso de extrema gravidade, envolvendo feminicídio e estupro.

A defesa de Johannes Dudeck anunciou que vai recorrer da decisão, alegando questões relacionadas ao acesso ao processo.

Durante o interrogatório, Johannes Dudeck optou por se negar a responder aos questionamentos do Ministério Público.

O julgamento ocorreu a portas fechadas, com a divulgação periódica de boletins pela Justiça a cada três horas para informar sobre o andamento do júri.

O primeiro dia do julgamento incluiu o depoimento de seis testemunhas, sendo três indicadas pelo Ministério Público e três pela defesa.

*com informações da TV Cabo Branco