Uma mulher foi morta a tiros nesta quarta-feira (15), na cidade de São João do Rio do Peixe, localizada no Sertão paraibano. Andreza Gonçalves, de 21 anos, estava chegando em sua residência, quando foi surpreendida por dois homens que chegaram atirando.

Os tiros atingiram a vítima nas costas e na cabeça. A Polícia Militar revelou que a mulher estava sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

Até o momento, os responsáveis pelo crime não foram localizados.

*Informações da TV Paraíba.