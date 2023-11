Grávida é baleada na boca pelo companheiro em Piancó

Uma mulher grávida foi atingida por um disparo de arma de fogo na boca na noite desta quarta-feira (15), na cidade de Piancó, localizada no Sertão da Paraíba. Segundo informações policiais, a suspeita é de uma tentativa de feminicídio.

De acordo com informações da Polícia, a vítima, de 22 anos, foi atingida na própria residência. Após o ataque, ela foi socorrida pelo SAMU para o hospital local, sendo posteriormente transferida para Patos.

A polícia informou que o principal suspeito é o companheiro da vítima, um homem de 21 anos, que foi detido em flagrante pela Polícia Militar. De acordo com as autoridades, a arma utilizada no crime pertencia ao suspeito.

Durante interrogatório, o homem alegou que a vítima estava tentando se ferir e que o disparo ocorreu durante a tentativa de impedir o suposto ato dela.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já possui antecedentes criminais, respondendo anteriormente por tentativa de homicídio contra o próprio pai. Ele passou por uma audiência de custódia e permanece detido em Piancó.

A vítima está consciente e orientada, mas passará por uma cirurgia para remover a bala alojada na região da cabeça. O bebê de três meses encontra-se bem.

O caso está sendo investigado.

*Informações da TV Paraíba.