Acidente na BR-412 deixa irmãos feridos no Cariri

Dois irmãos da cidade de Sumé ficaram feridos após uma colisão entre um carro e uma carreta carregada de milho nesta quarta-feira (15), na BR-412, próximo ao município de Serra Branca, no Cariri da Paraíba.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta colidiu com o carro, que seguia em direção oposta. Os passageiros do veículo foram socorridos para o hospital local.

Um dos irmãos está em condição estável, enquanto o outro necessitou de intubação e foi transferido para o Hospital de Trauma de Campina Grande.

Após o impacto, a carreta tombou na rodovia, porém o motorista não sofreu ferimentos graves.

*Informações da TV Paraíba.