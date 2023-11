Mulher é assassinada a tiros no Sertão da Paraíba

Uma mulher de 21 anos foi assassinada na frente de casa, no município de São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba.

Andreza Gonçalves chegava em casa na noite dessa terça-feira (14) quando foi abordada por dois homens, que atiraram nela pelas costas. A Polícia Civil da Paraíba suspeita de execução.

A vítima, ainda de acordo com a Polícia Civil, era suspeita de ter envolvimento com o tráfico de drogas. E agora a investigação vai tentar saber se isso tem relação com o crime. O que já foi confirmado é que ela foi atingida nas costas e na cabeça.

Os policiais investigam o caso, mas por ora não há pistas sobre o crime e ninguém foi preso.

* Com nformações do G1pb