Bombeiros seguem procurando pelo corpo de Ana Sophia

Integrantes do Corpo de Bombeiros da Paraíba intensificam uma nova ação para tentar encontrar o corpo de Ana Sophia, criança que desapareceu no dia 4 de julho último no distrito de Roma, cidade de Bananeiras, na região do Brejo.

As equipes intensificaram a procura na área onde foi encontrado o corpo de Tiago Fontes, apontado como responsável pela morte da garota, que foi localizado por trabalhadores rurais há alguns dias.

Cães farejadores estão sendo utilizados para procurar vestígios de fragmentos humanos no local.

Outra frente de investigação é numa rota alternativa utilizada excepcionalmente pelo suspeito durante uma saída do trabalho no período imediatamente posterior ao desaparecimento de Ana.