Operação cumpre 25 mandados de prisão na Grande João Pessoa

Na manhã desta terça-feira (14), a Polícia Militar da Paraíba executou uma operação com o propósito de prender e retornar ao regime fechado indivíduos que violaram as condições do regime semiaberto. A ação resultou na emissão de 25 mandados de prisão pela Justiça paraibana em diversas cidades, incluindo João Pessoa, Alhandra, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo.

O coronel Pablo Cunha, comandante do Policiamento Regional Metropolitano da PM da Paraíba e coordenador da operação denominada Proclamação, explicou que os presos estão sendo encaminhados diretamente para o Presídio de Segurança Média de Mangabeira.

Os indivíduos presos foram condenados por crimes como tráfico de drogas, homicídio, roubo e extorsão. A operação mobilizou cerca de 200 policiais e 65 viaturas.

Segundo Cunha, as prisões foram motivadas por diversas violações das condições estabelecidas, entre elas: rompimento da tornozeleira eletrônica; presença em locais proibidos pela Justiça; e não comparecimento à polícia nos dias e horários determinados.