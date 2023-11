Mãe de Ana Sophia: “Eu pedi tanto a Deus para que não fosse ele”

Maria do Socorro, mãe de Ana Sophia, recebeu com profunda tristeza a notícia de que o principal suspeito do desaparecimento de sua filha, Tiago Fontes, foi encontrado morto.

Os exames realizados pelo Instituto de Polícia Científica confirmaram que o corpo descoberto na zona rural de Bananeiras pertencia a Tiago.

Emocionada e profundamente abalada, Maria do Socorro revelou que tinha esperanças de que Tiago pudesse fornecer informações cruciais sobre o paradeiro de Ana Sophia.

“Eu pedi tanto a Deus para que não fosse ele. Pedi tanto. Só ele sabia o que tinha feito com a minha menina”, desabafou, lamentando a falta de respostas sobre o destino de sua filha.

A família teme agora que, com a morte de Tiago, as chances de descobrir o que aconteceu com Ana Sophia diminuam consideravelmente.

“Ele vai ter um velório para ele. Ele vai ser sepultado. A família vai saber onde ele está enterrado. E eu? Cadê a minha filha Sophia? O que aconteceu com ela? Será que ela está morta? Nem isso eu sei”, expressou.

Após o desaparecimento de Ana Sophia em julho, as investigações apontaram Tiago Fontes como o principal suspeito do crime.

Com a decretação de sua prisão temporária em setembro, ele tornou-se foragido. A mãe de Ana Sophia, atualmente morando em Belém, continua em busca de respostas, criticando a falta de informações por parte da polícia.

Maria do Socorro, ao referir-se a Tiago como um “monstro”, destacou a perda irreparável que sofreu:

“Tiraram de mim uma menina cheia de sonhos, estudiosa, que pensava que o futuro dela era ser médica.”