Força Tarefa intensifica buscas pelo corpo de Ana Sophia onde foi encontrado o corpo do assassino

A força tarefa que envolve a Polícia Civil, Polícia Militar e o Corbo de Bombeiros da Paraíba vai intensificar, a partir desta terça-feira (14),as buscas pelo corpo de Ana Sophia, após a Polícia ter concluído que ela foi assassinada por Tiago Fontes, que praticou suicídio tão logo começou as investigações sobre o desaparecimento da menina do distrito de Roma, no dia 4 de julho.

O 4º comandante regional do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba, Tenente Coronel Paiva Neto, detalhou em entrevista coletiva concedida à imprensa nesta terça-feira (14), na sede da Delegacia-Geral da Secretaria de Segurança Pública, sobre como estão sendo realizadas novas buscas seguindo um planejamento elaborado pelas forças de segurança do Estado.

Segundo o comandante, será feita uma espécie de varredura minuciosa no perímetro onde foi encontrado o corpo de Tiago Fontes, autor do crime.

“Ele foi encontrado num terreno de difícil acesso, não se chega ao local de viatura. Tem que se caminhar mais ou menos um quilômetro para chegar lá, mas o nosso pessoal já está em campo com todo o aparato, com cães para encontrar o corpo de Ana Sophia”, disse.

Outro ponto citado por Paiva Neto será refazer um trajeto alternativo que Tiago Fontes teria percorrido do condomínio onde trabalhava até o distrito de Roma, próximo ao município de Bananeiras.

“A gente já fez uma parte, mas é muito grande essa região e é muita rica em detalhes. Tem muitas cacimbas, poços artesianos, cisternas, caixas d’água e casas abandonadas. Então desde o início que a gente vem fazendo buscas, principalmente nessa região de Roma, mas agora vamos ampliar essa área, que foi um dos caminhos alternativos que ele fez. Não se caminha por essa área, se não for morador daquela região”, destacou o comandante.

O comandante explicou ainda porque as buscas tinham sido suspensas sobre o corpo de Ana Sophia. Segundo ele, como não estavam tendo êxito, foram restringidas as buscas por apenas aqueles locais de interesse da investigação, quer Isso foi evoluindo até o momento que foi encontrado o corpo de Tiago Fontes.

“Estamos com uma operação de busca planejada, que foi startada hoje, com a Polícia Civil, Militar e o Corpo de Bombeiros para que se acesse o local. Vamos estabelecer um raio de atuação para que a gente faça uma busca pormenorizada de todo o terreno para verificar se nesse local onde ele cometeu o suicídio, ele também tenha ocultado o cadáver da garota”, enfatizou o comandante.