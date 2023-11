Delegado promete à mãe de Ana Sophia encontrar corpo da filha

Após a conclusão de que o corpo encontrado da região de Solênea era mesmo do porteiro Tiago Fontes e que ele é autor do assassinato da menina Ana Sophia, 13 anos desaparecida desde o dia 4 de julho, do Distrito de Roma onde residia, a Polícia encerrou autoria e materialidade do crime.

“Nós não estamos tratando de desaparecimento, mas sim de um crime de homicídio, que vitimou uma criança e muito provavelmente de cunho sexual, muito embora o autor do crime tenha enterrado com ele a motivação desse crime”, disse

Agora o caso segue com novas buscas do corpo da menina, na região onde o corpo de Tiago Fontes foi encontrado, com sinais de enforcamento e em estado de putrefação. Conforme a Polícia, é um local de difícil acesso, mas que será feito uma varredura minuciosa e até ampliada para encontrá-la.

O delegado Aldrovilli Grisi, integrante da DRACO- Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado da Polícia Civil e que está à frente das investigações, afirmou em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (14), que a autoria do crime é incontestável e prometeu à Dona Maria do Socorro, que vai encontrar o corpo da pequena Ana Sophia.

“Vamos tirar leite de pedra. Vamos correr atrás. Fazer todo o trajeto. Fazer um raio dentro dessa 1h50 que ele (Tiago) poderia ter percorrido para ocultar o corpo. Dona Socorro, aqui fica uma promessa: as forças de segurança continuarão a busca pelo corpo de sua filha. Nosso dever moral é entregar, Ana Sophia,para a senhora fazer um enterro digno”, prometeu o delegado.

Segredo Revelado

Conforme o delegado Aldrovilli Grisi, o Tiago Fontes havia informado a ele que estava sofrendo de impotência sexual e com baixa testosterona. Na hora, o delegado perguntou por que ele estava revelando isso à polícia. Tiago teria respondido que se a Polícia o estava acusando de algo, seria por motivo sexual.

Para Aldrovilli Grisi, o criminoso estava antecipando um álibi. Porém, o delegado havia explicado a ele que havia uma diferença entre potência sexual e libido. Contudo Tiago assumiu uma postura defensiva sobre a quebra do seu álibi, mas não foi possível a prisão dele naquele instante.

“Nós vivemos em um estado democrático de direito em que a restrição da liberdade de qualquer pessoa , ela só é possível mediante a prisão em flagrante ou mandado de prisão, que só pode ser assinado por um juiz de Direito. E naquele ponto, nós estávamos, justamente,dando entrada nesse pedido e nós viemos dentro de uma investigação que ela tem a sua formalidade e ela é escrita. Estávamos esperando o resultados de laudos, relatórios para embasar o pedido de prisão”, explicou.