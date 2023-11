Mulher morre após caminhão desgovernado atingir residência em Remígio

Na manhã desta segunda-feira (13), um caminhão desgovernado atingiu uma residência em Remígio, no Agreste da Paraíba, resultando na morte de uma mulher e deixando outra ferida.

A vítima fatal, identificada como Severina Luciano Soares, de 46 anos, estava conversando com uma vizinha na calçada de uma casa. O caminhão desgovernado as atingiu, colidindo em seguida com a frente da residência. Severina não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A outra mulher envolvida no acidente foi socorrida pelo Samu, recebendo atendimento por escoriações leves e sendo liberada em seguida.

O caminhão, reconhecido por testemunhas, foi encontrado a algumas ruas do local do acidente, mas o motorista fugiu. O proprietário do veículo, conhecido por vizinhos, ainda não foi localizado. A polícia investiga o caso.

*Informações do G1 Paraíba.