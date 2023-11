Homens são presos por desobediência a ordem de parada dada por militares

No início da noite desse domingo, 12, uma situação de confronto entre suspeitos e a Polícia Militar ocorreu do bairro do Mirante, em Campina Grande, próximo à rotatória da saída para João Pessoa.

Três homens, a bordo de um veículo preto, foram presos após desobedecerem a uma ordem de parada emitida por uma guarnição da Polícia Militar que realizava rondas na região.

Ao empreenderem fuga, os suspeitos foram cercados pela polícia, desencadeando uma abordagem que resultou em momentos de tensão.

Na tentativa de escapar, os ocupantes do veículo descartaram uma espingarda caseira de grosso calibre. A situação se agravou quando o carro foi direcionado contra um motociclista da Polícia Militar da Rotam.

Em resposta a essa ameaça, os policiais efetuaram pelo menos 10 disparos contra o veículo.

Dos três detidos, dois têm 22 anos e são residentes do bairro do Pedregal, enquanto o condutor, de 35 anos, reside no bairro do Alto Branco.

O motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Um dos passageiros sofreu ferimentos na região facial, mas já recebeu alta após ser atendido no Hospital de Trauma de Campina Grande.

*com informações da TV Paraíba