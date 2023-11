Granja do padre Egídio é assaltada; imagens sacras são destruídas

No último sábado (11), a granja do padre Egídio, no Conde, na Grande João Pessoa, foi alvo de um assalto. O padre está sob investigação por suspeitas de desvio de recursos do Hospital Padre Zé.

De acordo com informações da polícia, os funcionários da granja foram rendidos. Os assaltantes procuravam dinheiro, que, segundo indicavam, estaria escondido nas imagens sacras presentes na granja.

A operação dos criminosos envolveu a reunião de todos os funcionários em um local específico, onde tiveram seus celulares confiscados. Em seguida, os assaltantes procederam a destruição das imagens religiosas na busca pela suposta quantia em dinheiro.

A ação, conforme informações preliminares da polícia, teve duração de aproximadamente uma hora. No entanto, ainda não foi confirmado se os assaltantes encontraram dinheiro, tampouco o número exato de criminosos envolvidos na operação.

As investigações estão em andamento para esclarecer os detalhes do ocorrido.