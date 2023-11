Dois homens são presos após assaltarem loja e fazerem clientes reféns

Na manhã desta segunda-feira (13), uma tentativa de assalto a uma loja de celulares no bairro do José Américo, em João Pessoa, foi frustrada pela ação rápida da Polícia Militar, resultando na prisão de dois homens.

Os suspeitos, ambos com 24 anos e histórico criminal por tráfico de drogas e roubo, foram detidos durante um cerco policial na região, no início da tarde do mesmo dia.

A polícia informou que um dos assaltantes já estava sob monitoramento eletrônico, utilizando tornozeleira, e possuía um mandado de prisão preventiva em aberto por tráfico de drogas.

Durante a tentativa de assalto, a dupla fez reféns e chegou a utilizar um revólver com munições.

A Força Tática do 5º Batalhão foi acionada e montou um cerco na região, conseguindo negociar a libertação das três vítimas com os criminosos. Após a rendição, os assaltantes entregaram a arma de fogo, um revólver, e uma motocicleta utilizada na ação foi apreendida.

Além dos crimes relacionados ao assalto em andamento, foi constatado que um dos suspeitos já estava com um mandado de prisão preventiva em aberto por envolvimento com o tráfico de drogas.

*com informações da TV Cabo Branco