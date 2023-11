Defesa de Padre Egídio emite nota sobre assalto à Granja

A priori a notícia dada sobre o assalto ocorrido nesse sábado (11), na Granja do Padre Egídio, localizada no município do Conde, era de que os criminosos, dois homens e uma mulher, não haviam levado nada e que apenas teriam cavado vários buracos como se estivessem em busca de algo valioso.

No entanto, em nota enviada à imprensa, a defesa explicou que os bandidos levaram uma TV e o equipamento DVR das Câmeras e que tudo foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município de Alhandra.

Padre Egídio de Carvalho está sendo investigado pelo Ministério Público como principal suspeito de liderar um grande esquema de corrupção enquanto esteve na direção do Instituto Filantrópico Padre Zé, acusado de ter desviado verbas públicas, adquirido bens luxuosos e que, com a prática de várias irregularidades, teria enriquecido ilicitamente. A Justiça já está com um pedido de prisão contra o Padre Egídio.

Confira a Nota

“Com a invasão da propriedade, que ocorreu no sábado (11) por volta das 22 horas, um dos homens, com arma em punho, rendeu os caseiros que lá estavam com o filho e, após um certo tempo no interior da granja, os três se evadiram levando uma TV e o equipamento de DVR das câmeras. Por esta nota, é de se esclarecer que todo o ocorrido foi registrado perante a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Alhandra e se espera que as pessoas que invadiram a granja sejam identificadas e localizadas”, advogado Sheyner Asfora.