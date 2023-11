A Polícia Civil convocou uma coletiva de imprensa para esta terça-feira (14) com o propósito de apresentar detalhes das investigações sobre o caso Ana Sophia, a menina de oito anos que desapareceu após sair para brincar no distrito de Roma, no município de Bananeiras, em 4 de julho. O desaparecimento da menina foi esclarecido.

O delegado Luciano Soares afirmou que aguarda o resultado do exame de DNA realizado em um corpo encontrado numa área de mata em Bananeiras para confirmar se pertence a Tiago Fontes, o principal suspeito no desaparecimento da criança.

“Há muita especulação, contudo os exames ainda não foram concluídos, mas estamos próximos”, disse o delegado.

De acordo com o delegado Pablo Everton, a investigação revelou que Ana Sophia entrou na residência do suspeito Tiago Fontes, marido de uma professora, e não foi mais vista. A Justiça decretou a prisão de Fontes, que atualmente é considerado foragido. O delegado Aldrovilli Grisi afirmou que a polícia deduz que a menina foi vítima de homicídio e que o corpo foi ocultado pelo suspeito.

