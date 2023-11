Suspeito de envolvimento com o tráfico internacional é preso no interior da Paraíba

Um homem identificado como Eneildo Ernandes de Alcantara foi preso suspeito de tráfico internacional de drogas.

A prisão aconteceu na cidade de São Bento, no sertão da Paraíba, na quinta-feira (9). A droga que o suspeito transportava era proveniente da Bolívia.

De acordo com a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco-PB), da Polícia Civil, o suspeito estava transportando 210kg de cocaína em um caminhão na cidade de Campo Verde, no estado do Mato Grosso, no mês de maio, quando foi abordado pela polícia, mas conseguiu fugir.

Segundo as autoridades, o homem conseguiu escapar da abordagem anterior e, desde então, ele estava sendo procurado pela polícia, por ser considerado foragido e ter um mandado de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas.

Após denúncias, os policiais conseguiam localizar o suspeito, que estava em São Bento. Toda a droga encontrada com ele foi apreendida pela PRF em Campo Verde, ainda no mês de maio. Um outro homem também foi preso, e uma pistola foi encontrada com Eneildo Ernandes e apreendida.

De acordo com o delegado Diego Beltrão, da Draco, a droga que o homem carregava em Campo Verde, em um caminhão, estava escondida embaixo de uma carga de mudança e de madeira, contendo 197 tabletes de cocaína.

Além disso, as investigações da polícia apontam que a droga teria como destino os estados da Paraíba e também o Ceará e eram oriundas da Bolívia.

* Com informações do Jpb2/g1pb