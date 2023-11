Sefaz-PB apreende carga de bobinas de tecidos com documento fiscal irregular

Auditores do Comando Fiscal da 4ª Gerência Regional da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB) apreenderam, na noite desta quinta-feira (9), um caminhão baú que transportava uma carga de bobinas de tecidos para fabricação de forros para camas e sofás, avaliada em R$ 118.750,00, que estava sendo transportada com documentos fiscais com prazo de validade vencidos.

A apreensão efetuada pelo Comando Fiscal de Patos, sede da 4ª Gerência Regional da Sefaz-PB, aconteceu no município de Teixeira. O caminhão vinha de São Paulo com destino ao município de São Bento-PB.

Após a abordagem, os auditores fiscais do Comando Fiscal de Patos confirmaram a irregularidade do transporte de mercadorias sem documentos fiscais e o caminhão foi levado para conferência no Depósito da Sefaz-PB em Patos, resultando em recolhimento aos cofres do Estado da Paraíba no valor total de R$ 29.390,62, sendo R$ 21.375,00 de ICMS e R$ 8.015,62 de multa por infração.