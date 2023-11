Na fazenda do cantor Leonardo: avião com drogas pousa; dois suspeitos morreram

Um avião com quase meia tonelada de pasta base de cocaína invadiu a pista de pouso da fazenda do cantor Leonardo, nesta sexta-feira (10), em Jussara, no interior de Goiás.

Segundo a Polícia Militar, a aeronave de pequeno porte pousou sem autorização na propriedade do artista. Na ação, dois suspeitos morreram baleados. Um terceiro fugiu.

A assessoria do cantor informou que ele está em São Paulo e que ninguém da família estava no local. Funcionários da fazenda perceberam a movimentação estranha e acionaram a polícia.

A ação teve participação da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PF, o avião saiu da Bolívia com destino a Goiás.

A aeronave decolou antes de ser apreendida e o serviço de inteligência nacional faz as buscas.

A PM disse que, após troca de informações, foi identificado que um avião teria invadido a pista de pouso da fazenda. No local, as equipes encontraram uma caminhonete com 400kg de pasta base de cocaína.

Segundo a corporação, o veículo teria invadido o terreno para recolher a droga transportada pela aeronave.

Na BR-070, entre as cidades de Jussara e Montes Claros de Goiás, a polícia abordou outro veículo com suspeitos dando início a uma perseguição. Houve confronto e dois homens ficaram feridos.

Os suspeitos baleados foram levados para o Hospital Municipal de Jussara, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Além da caminhonete, foram apreendidos 400 kg de pasta base de cocaína, duas armas de fogo, dois rádios transmissores e uma antena para comunicação via satélite.

Filho mais novo de Leonardo, o ator João Guilherme se manifestou nas redes sociais sobre o caso.

Leonardo estava em São Paulo no momento da invasão. A mulher dele, Poliana Rocha chegou a publicar postagens nas redes sociais com o cantor.

* ALÉXIA SOUSA/ FOLHAPRESS