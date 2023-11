Maria do Céu Felinto dos Santos, 69 anos, que foi atingida por três tiros enquanto participava de uma ação solidária em Bayeux, em 31 de outubro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito nesta quinta-feira (9), na capital paraibana.

A idosa distribuía alimentos a pessoas em situação de rua na noite de 31 de outubro, no bairro do Sesi, em Bayeux. O alvo direto do ataque era um homem que recebia alimento, sendo atingido por dois tiros e vindo a óbito no local.

A mulher, integrante do grupo solidário, foi alvejada três vezes e recebeu socorro imediato, sendo conduzida ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, onde passou por intervenção cirúrgica. Ela estava hospitalizada desde o ocorrido.

Conforme informações da Polícia Militar, o homem falecido no incidente tinha sido preso alguns dias antes por envolvimento com tráfico de drogas e posteriormente liberado.

A Polícia Civil mantém as investigações em andamento. Até o momento, nenhuma pessoa relacionada ao crime foi detida.

*Informações do G1 Paraíba.