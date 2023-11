O delegado seccional de Guarabira, Luciano Soares [foto], confirmou à reportagem da Rádio Caturité FM, nesta sexta-feira (10) que um corpo foi encontrado com sinais de enforcamento na zona rural do município de Bananeiras, no Brejo paraibano.

O cadáver foi encontrado na quinta-feira (9) por um agricultor que acionou as autoridades. Por causa do avançado estado de decomposição, serão necessários exames para buscar a identidade.

Em decorrência do caso de desaparecimento da menina Ana Sophia, ocorrido em julho, levantou-se a possibilidade de o corpo ser do principal suspeito do crime, Tiago Fontes, de 34 anos, que está foragido.

Mas, conforme explicou o delegado, apenas a perícia pode identificar o corpo. Ele afirmou que equipes de João Pessoa devem se deslocar para Guarabira para ajudar na força-tarefa.

– Um agricultor compareceu à delegacia informando que se encontrava na zona rural de Bananeiras quando se deparou com um corpo pendurado por uma corda em uma árvore. Os investigadores e peritos foram ao local e constataram a existência do corpo de um homem, próximo a uma garrafa de aguardente e uma sandália. O corpo deverá ser necropsiado para verificar se é possível saber a identidade, já que está em avançado estado de decomposição – revelou.