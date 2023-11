Polícia Federal investiga empresas de segurança privada por fraude na compra de armas

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (8) a “Operação Fake Signature”, cumprindo três mandados de busca e apreensão em Campina Grande. Empresas de segurança privada estão sendo investigadas, suspeitas de manipulação documental na aquisição e transferência de propriedades de armas de fogo.

Os mandados foram expedidos pela 4ª Vara da Justiça Federal em Campina Grande.

O início da operação se deu com a identificação de documentos potencialmente fraudulentos, utilizados nos procedimentos do Sistema Nacional de Armas (SINARM) e do sistema de Gestão Eletrônica de Segurança Privada (GESP).

Empresas de segurança privada foram flagradas apresentando documentação suspeita durante os trâmites de aquisição de armas de fogo. A investigação busca identificar e responsabilizar os suspeitos envolvidos na confecção ou montagem desses documentos.

Os crimes sob investigação incluem a inserção de dados falsos em sistemas informatizados, falsificação de documentos particulares e uso de documentos falsos. As penas associadas a essas acusações, se somadas, podem resultar em sentenças superiores a 20 anos de prisão para os investigados.

*Informações do G1 Paraíba.