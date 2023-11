Operação policial prende grupo ligado a explosões de carros-fortes em Cabaceiras

Cinco pessoas foram detidas na manhã desta quinta-feira (9) em Cabaceiras durante uma operação policial direcionada a desmantelar um grupo criminoso vinculado a assaltos a bancos e explosões de carros-fortes.

Como desdobramento de uma ação anterior que levou à prisão do mentor do grupo, três homens e duas mulheres foram detidos nesta fase da operação.

Os agentes cumpriram quatro mandados de busca e apreensão em Cabaceiras, sendo três na zona urbana e um na zona rural. Na área rural, foram descobertas armas de fogo, munições diversas, vestimentas camufladas e explosivos. Três veículos associados ao grupo foram confiscados e encaminhados para a Central de Polícia em Campina Grande.

Além dos assaltos a bancos, a Polícia Civil relata que o grupo criminoso atacava também empresas de transporte de valores, como carros-fortes. A investigação revelou que o grupo já estava planejando um novo ataque.

Os detidos têm perfis distintos, com destaque para um indivíduo que estava com mandado de prisão por assalto a banco, e outra que era ex-funcionária de uma empresa de segurança encarregada do transporte de valores.

Durante a operação na zona rural de Cabaceiras, ocorreu um confronto armado entre os policiais e um membro do grupo. No entanto, o suspeito conseguiu escapar e está atualmente foragido.

A policiai busca localizar o fugitivo e possíveis cúmplices.

*Informações do G1 Paraíba.