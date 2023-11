Mulher agredida em elevador de shopping em CG se pronuncia

Yuri Dias Cunha Lima foi flagrado pelas câmeras de segurança de um elevador de um shopping de Campina Grande agredindo a esposa Adriana, que segurava a filha do casal nos braços no momento da agressão.

Adriana concedeu entrevista a uma emissora de rádio de João Pessoa e disse que está esperando a questão dos vídeos ser resolvida.

“Contra fatos, não há argumentos. Como ele é influente, não estão liberando as imagens”, disse.

Ela frisou que várias outras agressões foram registradas e todas publicamente, como no cartório Ivandro Cunha Lima e no Parque da Criança.

Adriana frisou que os amigos do agressor afirmam que “isso não vai dar em nada” e que ela vai morrer. Ela ainda revelou que “eles não pagam nem a pensão da menina”, se referindo à filha do casal.

A delegada Karine Vasconcelos revelou que não houve registro em relação aos fatos no mês de junho, apenas do elevador no shopping, no dia 17 de outubro. As provas vão ser incluídas no inquérito, resultando no inicialmente do agressor, tanto pelos crimes anteriores, quanto pelo flagrante.

A vítima teve acesso a medidas protetivas e foi inserida no Programa Patrulha da Pena. O advogado do acusado, Diego Oliveira, declarou que vai aguardar a denúncia para apresentar à defesa técnica.