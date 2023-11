Desaparecido após afogamento na praia de Jacumã é encontrado morto

Um homem que estava desaparecido após um afogamento na praia de Jacumã, no município do Conde, na Grande João Pessoa, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (9) pelo Corpo de Bombeiros.

Carlos Daniel, de 22 anos, se afogou na tarde de terça-feira (7) quando mergulhou na área conhecida como Maceiozinho, no encontro entre o rio e o mar.

As buscas pelo Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros haviam sido iniciadas no mesmo dia, mas foram pausadas e retomadas na quarta-feira (10).

O corpo foi localizado na praia de Gramame Sul, ao norte de Jacumã.

De acordo com o tenente Ataíde, do Corpo de Bombeiros, a região é conhecida por correntezas fortes e profundidade variável.

*Informações do G1 Paraíba