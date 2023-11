Um homem, identificado como Yuri Dias Cunha Lima, foi flagrado por câmeras de segurança agredindo uma mulher que segurava uma criança dentro de um elevador em um condomínio de Campina Grande. O incidente, ocorrido em 25 de junho, teve suas imagens divulgadas apenas nesta quarta-feira (8) pelas redes sociais.

As câmeras registraram Yuri tentando baixar o braço da mulher e fazendo ameaças. As agressões começaram após o nascimento da filha do casal, conforme revelado pelo advogado da vítima, Lucas Vittor. A vítima deixou o apartamento, mas relatou uma nova agressão em 17 de outubro durante o aniversário da filha, no Parque da Criança.

Yuri foi preso em flagrante pela Polícia Militar no parque, mas foi liberado após audiência de custódia. A Delegacia da Mulher de Campina Grande está investigando o caso, e medidas protetivas foram concedidas à vítima.

A defesa de Yuri Dias Cunha Lima se pronunciará oficialmente em breve sobre as acusações. As agressões vieram à tona após a vítima registrar um boletim de ocorrência por agressão pelo sogro em um shopping de Campina Grande.

O Partage Shopping de Campina Grande, local da agressão pelo sogro, repudiou em nota a violência, informou que comunicou o caso às autoridades e disponibilizou as imagens do circuito de segurança.

Em casos de violência contra a mulher, denúncias podem ser feitas pelos telefones 197 (Disque Denúncia da Polícia Civil), 180 (Central de Atendimento à Mulher) e 190 (Disque Denúncia da Polícia Militar em emergências). O aplicativo SOS Mulher PB também está disponível para denúncias na Paraíba.

*Informações do G1 Paraíba.