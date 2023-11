Uma mulher foi esfaqueada na última terça-feira (7), na cidade de Paulista, no Sertão da Paraíba. O principal suspeito do crime é seu marido, que está foragido.

A vítima, identificada como Maria do Carmo da Silva Soares, de 35 anos, está internada no Hospital de Paulista, mas, devido à gravidade do quadro, será transferida para o Hospital Regional de Pombal.

O delegado Homero Perazzo, responsável pelo caso, revelou que o casal possuía um histórico de relacionamento conturbado, marcado por frequentes brigas, e considera o incidente como uma tentativa de feminicídio.

Marcelo Vieira, conhecido pela polícia como uma pessoa violenta, está sendo procurado.

Denúncias de violência contra a mulher podem ser feitas pelos telefones 197, 180 e 190, ou utilizando o aplicativo SOS Mulher PB, disponível para Android e iOS.

* Informações do G1 Paraíba.