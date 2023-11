Mulher é presa após matar o marido

Uma mulher de 38 anos foi presa sob suspeita de matar o próprio marido, José Ivan, de 44 anos, na cidade de Nova Palmeira, na região do Curimataú da Paraíba.

O crime ocorreu na noite da terça-feira, 7, enquanto o homem dormia na casa em que o casal vivia.

De acordo com o depoimento da suspeita, ela alega ter agido em legítima defesa devido às agressões constantes que sofria do marido.

A Polícia Civil investiga o caso e relata que a mulher inicialmente negou a autoria do crime, mas, ao longo do interrogatório, confessou e forneceu detalhes sobre os golpes de faca que teriam causado a morte de José Ivan.

A mulher também informou às autoridades o local onde teria escondido a faca utilizada no homicídio. Ela afirmou que já não suportava mais as violências físicas que sofria por parte do marido.

*com informações da TV Cabo Branco