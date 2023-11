Homem desaparece após afogamento na Praia de Jacumã

Um homem de 22 anos desapareceu na tarde de terça-feira (7) após um afogamento na praia de Jacumã, localizada no Conde, município da Grande João Pessoa.

O Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros foi acionado, mas devido à falta de visibilidade, as operações de busca foram temporariamente interrompidas. A busca foi retomada nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (8).

A vítima do afogamento foi identificada como Carlos Daniel, de 22 anos. Ele estava na praia com a companheira, aproveitando um passeio.

O incidente ocorreu quando Carlos mergulhou na área da praia conhecida como Maceiozinho, durante a maré alta, e não retornou à superfície.

O tenente Ataíde, do Corpo de Bombeiros, explicou que a região de Maceiozinho é notória pelo encontro entre um rio e o mar, caracterizada por correntes fortes em direção ao mar e variações de profundidade.

Durante a maré baixa, uma faixa de areia separa esses dois corpos de água, mas durante a maré alta, eles se encontram.

Diante dessas ocorrências, as autoridades alertam para a importância de se familiarizar com as condições do local antes de entrar na água e de manter a segurança nas praias, especialmente nas áreas com características de correntes fortes, como é comum no litoral sul da Paraíba.

*Com informações do G1 Paraíba.