O Corpo de Bombeiros resgatou nesta terça-feira (7) um filhote de cachorro que ficou preso em um bueiro no Bairro das Indústrias, em João Pessoa.

O incidente foi registrado em vídeo por espectadores.

As imagens mostram que os bombeiros tentaram atrair o filhote com comida, esperando que ele saísse do bueiro por conta própria. No entanto, diante da persistência do animal em permanecer no local apertado, os bombeiros recorreram a um equipamento especializado para o resgate.

Para garantir a segurança do cachorro e não causar nenhum dano físico, o Batalhão de Busca e Salvamento utilizou um desencarcerador para criar uma abertura maior no bueiro. O bombeiro, então, prendeu um dispositivo no pescoço do animal e efetuou o resgate.

O filhote passou por uma avaliação e está em bom estado físico. Ele foi entregue ao seu tutor.