Motorista é preso após desacato a autoridade

Um motorista que foi flagrado sem habilitação se recusou a sair do veículo, no final da tarde de hoje, 7, em Campina Grande, no bairro Alto Branco, durante uma blitz realizada pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar da Paraíba.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor não possuía habilitação e que o veículo estava com 15 multas e autuações pendentes, além de estar com o licenciamento atrasado por mais de dois anos e com a documentação irregular.

Os policiais tentaram convencer o motorista a sair do veículo para cumprir os procedimentos padrão, mas ele se recusou.

Após mais de uma hora de negociações, o motorista permaneceu dentro do veículo, o que levou à necessidade de levá-lo à central de polícia para as devidas providências.

O condutor pode enfrentar acusações de resistência e desobediência às autoridades. Agora, a decisão de mantê-lo detido ou permitir sua liberação mediante assinatura de um termo será determinada pelo delegado de polícia.

*com informações da TV Paraíba