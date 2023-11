Motorista de caminhão é sequestrado em Campina Grande

Um motorista do estado do Pará viveu momentos de terror em Campina Grande no último final de semana, quando foi sequestrado por criminosos enquanto transportava uma grande carga de carne para um supermercado na cidade.

Descalço e machucado, o motorista relembrou a angústia de ser mantido sob a mira de uma arma.

“Eu estava deitado no meu caminhão, por volta das 16h até 16h30, quando dois indivíduos bateram na porta e entraram. Eles assumiram o controle do veículo e me ameaçaram o tempo todo. Mandaram eu dirigir o caminhão para um local desconhecido, saímos da cidade e entramos em uma estrada de chão. Lá, me mandaram parar o caminhão e me levaram para dentro do mato.”

O caminhoneiro, que havia partido do Pará com uma carga de 17 mil kg de carne, chegou a Campina Grande no sábado, 4, e estacionou o veículo em um supermercado do bairro da Liberdade.

Contudo, no domingo, por volta das 16h, foi sequestrado e só foi libertado mais de 12 horas depois, durante a madrugada de segunda-feira, 6.

A Polícia Militar foi acionada, mobilizando todas as viaturas disponíveis.. Antes de ser liberado pelos sequestradores, o caminhoneiro ficou sob ameaças e viveu momentos de terror.

O motorista prestou um boletim de ocorrência na central de polícia de Campina Grande. Os suspeitos abandonaram o caminhão, que foi recuperado pela Delegacia de Roubos e Furtos nas proximidades de uma casa de festas no distrito de São José da Mata.

Parte da carga de carne foi roubada, e a polícia continua em busca dos assaltantes foragidos.

*com informações da TV Paraíba