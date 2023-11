Polícia impede ataques e apreende armas de fogo em Mamanguape

A Polícia Militar apreendeu mais uma espingarda calibre 12, um revólver, calibre 38, munições e vários equipamentos que seriam utilizados em ataques criminosos na cidade de Mamanguape, no Litoral Norte.

A ação foi na madrugada deste domingo (5), durante a Operação Eternidade desencadeada no feriadão em todo o estado.

O cerco aos criminosos foi realizado pelos policiais da Força Tática da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar.

As equipes estavam em rondas nas proximidades do bairro Gurguri quando escutaram vários disparos de arma de fogo e se depararam com alguns criminosos, que tinham acabado de cometer um homicídio, perto da Praça da Juventude.

No momento da ação, houve um confronto e alguns criminosos conseguiram fugir pela localidade.

Durante a perseguição, outra equipe da Força Tática interceptou um deles, que foi alvejado em mais um confronto com os policiais.

Ele foi socorrido no Hospital Geral de Mamanguape. Nas buscas aos demais criminosos, foi identificada a casa que era utilizada por um dos suspeitos e servia de guarda para as armas e equipamentos apreendidos: uma espingarda calibre 12; um revólver, calibre 38; um kit roni; um carregador de pistola caracol; dois coletes balísticos; 42 munições, calibre 9 mm; oito munições calibre 38, sendo três deflagradas; oito munições calibre 12; cinco carregadores de pistola; além de 29 trouxinhas de maconha e cinco celulares.

O material apreendido e o proprietário da casa, que é familiar de um dos suspeitos, foram conduzidos para a Delegacia de Mamanguape.