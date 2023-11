Polícia prende suspeitos por homicídios e tráfico de drogas em Bayeux

Policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam, durante a noite dessa sexta-feira (3), dois suspeitos em ações distintas na cidade de Bayeux-PB.

Um homem foi preso por tráfico de drogas e o outro por ter ligação em vários homicídios. A ação fez parte da Operação Eternidade, que continua com reforço policial em todo Estado.

Policiais da 4ª CIPM prenderam em flagrante um suspeito de atuar no tráfico de drogas no bairro Mário Andreazza. Com ele foram encontradas porções de cocaína e dinheiro em espécie. Outros dois suspeitos que estavam no local conseguiram fugir ao perceberem a presença dos policiais.

Já no bairro do São Bento, as equipes policiais prenderam o principal suspeito do homicídio ocorrido na última terça-feira, na cidade de Bayeux.

Os policiais da Força Tática receberam informações de que o suspeito estava escondido na localidade. As equipes o interceptaram e com ele foram encontradas porções de maconha, balança de precisão e material usado na comercialização de drogas.

Além disso, ele é investigado por suposta ligação em outros homicídios na cidade de Bayeux.

Os suspeitos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.