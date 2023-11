PM prende suspeitos por porte ilegal de armas em Cabedelo

Equipes policiais da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam, na noite dessa sexta-feira (3), durante a Operação Eternidade, dois suspeitos por porte ilegal de arma de fogo, em ações distintas na cidade de Cabedelo-PB.

Na Vila São João, as equipes policiais estavam em rondas quando se depararam com um homem na localidade, que tentou fugir, mas sem sucesso. Na abordagem, foi encontrado um revólver calibre 38, com 10 munições intactas.

No bairro de Camboinha, as equipes se depararam com um suspeito que, ao perceber a presença dos policiais, também tentou fugir, mas foi interceptado. Na abordagem ao suspeito foi encontrado um revólver calibre 38, com 5 munições intactas.

Os suspeitos e os materiais apreendidos foram conduzidos para a Delegacia Distrital.