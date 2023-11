Homem morre em confronto com a polícia na cidade de Sousa

Uma tentativa de assalto na cidade de Sousa terminou em um tiroteio entre os bandidos e os Policiais da ROTAM.

De acordo com as informações, uma dupla de criminosos invadiu uma loja de materiais de construção, rendendo as pessoas presentes e anunciando o roubo.

Ao tentarem fugir do local, os suspeitos se depararam com viaturas da Polícia Militar do 14º Batalhão, no bairro Jardim Sorrilândia III, onde ocorreu uma troca de tiros intensa.

Renan Gomes de Oliveira, de 21 anos, um dos suspeitos, acabou perdendo a vida no confronto, enquanto seu comparsa conseguiu escapar.

As autoridades policiais continuam nas buscas pelo segundo assaltante, que permanece foragido.

*com informações da TV Cabo Branco