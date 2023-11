Incêndio atinge fabrica na cidade de Queimadas

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de plásticos no distrito de Ligeiro, município de Queimadas, no Agreste paraibano, na noite desta quarta-feira, 1.

As chamas, que consumiram um material inflamável no galpão, mobilizaram cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e um carro-pipa na tentativa de controlar o fogo.

O incêndio teve início por volta das 19h45 e, após esforços, os bombeiros conseguiram finalizar a ocorrência.

A causa do incêndio ainda não foi identificada e está sob investigação. As chamas atingiram um dos galpões da fábrica, resultando na destruição de todo o material plástico e parte do maquinário.

Não houve vítimas, uma vez que o local estava vazio de trabalhadores no momento do incidente.

*com informações da TV Paraíba