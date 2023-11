Homem que agrediu a mulher em Guarabira é posto em liberdade

Um caso de violência doméstica chocou a cidade de Guarabira, quando imagens de um comerciante agredindo sua esposa foram capturadas por um circuito de segurança.

Na quarta-feira, 1, ocorreu a audiência de custódia do suspeito, Roger Gleison Nascimento, de 37 anos, que estava detido na delegacia.

O juiz plantonista da Comarca de Rio Tinto, Judson Kildery, decidiu colocá-lo em liberdade.

A audiência de custódia estava originalmente marcada para acontecer no final da tarde de hoje, 2, mas foi antecipada para as 13h e realizada no formato online. Durante a audiência, medidas protetivas foram estabelecidas para garantir a segurança da vítima.

Segundo as autoridades, o suspeito está proibido de se aproximar e de tentar se comunicar com a vítima, de acordo com as medidas protetivas adotadas.

A vítima, que preferiu não ser identificada, relatou o drama das ameaças e agressões sofridas por seu ex-companheiro e cobrou por justiça.

“Os meus filhos também são filhos dele, então eles estão sendo afetados por essa situação. Eles têm que mudar suas vidas e rotina por causa de uma pessoa que quer colocar a minha vida em perigo. Muitas mulheres passam por isso, e é hora de acabar com essa impunidade,” declarou.

*com informações da TV Cabo Branco