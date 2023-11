Homem morre em acidente de trânsito em Campina Grande

Uma ocorrência marcou a tarde desta quarta-feira, 1, em Campina Grande. Um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão de reboque resultou na morte de um pintor de automóveis.

O incidente ocorreu por volta das 16h na Avenida João Wallig, no distrito dos Mecânicos.

De acordo com testemunhas, o motociclista teria invadido a contramão, colidindo lateralmente com o caminhão de reboque que seguia no sentido correto da via.

O motociclista, identificado como Elenaldo Silva de Araújo, de 52 anos, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

O motorista do caminhão permaneceu no local. No entanto, ele relatou ter avistado a moto se aproximando em alta velocidade na contramão e tentou desviar, mas não conseguiu evitar o acidente.

*com informações da TV Paraíba