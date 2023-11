Homem é morto a facadas após ser atropelado em João Pessoa

Na madrugada desta quarta-feira (1), um homem foi atropelado e esfaqueado no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que o incidente possa ter relação com uma ameaça anterior feita pela vítima à família do motorista envolvido.

Segundo a versão apresentada pela defesa do motorista, o homem teria invadido sua casa armado com uma faca, ameaçando todos os residentes, inclusive uma criança de aproximadamente três anos. O invasor exigiu dinheiro da família e, após deixar o local, foi seguido.

Após encontrar o suspeito, o motorista o atropelou e usou a caminhonete para pressioná-lo contra uma parede. Os dois iniciaram uma luta corporal e em seguida, o motorista esfaqueou o suspeito.

A defesa do condutor da caminhonete aguarda o momento de livrar flagrante para apresentá-lo às autoridades.

As polícias Militar e Civil isolaram a área e iniciaram os procedimentos de perícia.

O caso será investigado.

*Com informações do G1 Paraíba.