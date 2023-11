Comerciante é preso após agredir esposa no Brejo da Paraíba

Na tarde desta quarta-feira (1º), a Polícia Militar prendeu em flagrante o comerciante Rogegleysson Nascimento Cavalcante, de 37 anos, após uma agressão a sua esposa em Guarabira, no Brejo da Paraíba.

O ataque aconteceu no estabelecimento comercial do casal e foi capturado pelas câmeras de segurança do local.

O casal estava em processo de separação e divisão de bens, embora ainda compartilhassem a mesma residência.

Rogegleysson não aceitou o término do relacionamento e, durante o desentendimento desta quarta-feira, agrediu fisicamente a esposa com um pedaço de madeira.

As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que a vítima tenta sair do local com uma bolsa, mas o suspeito a impede, segurando-a.

Ele a agride com socos e puxa pelos cabelos, persistindo na agressão até a intervenção de um terceiro homem.

A vítima foi submetida a exames de corpo de delito, que comprovaram as lesões em seu corpo. Além disso, a esposa relatou ameaças de morte por parte de Rogegleysson, caso ela denunciasse na delegacia.

Após seu depoimento, medidas protetivas foram solicitadas para a mulher, incluindo acompanhamento pela patrulha Maria da Penha.

O suspeito permanecerá detido à disposição da justiça e passará por audiência de custódia na manhã de quinta-feira (2).

*com informações da TV Cabo Branco