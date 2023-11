Corpo de adolescente é encontrado no litoral paraibano

Após três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou o corpo do adolescente Célio Roberto Macedo da Silva, de 16 anos, que havia desaparecido na praia de Coqueirinho, no Litoral Sul da Paraíba.

Uma força-tarefa composta por equipes do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros, apoiada por veículos de tração terrestre e embarcações de resgate, realizou operações de busca desde o último domingo (29). O desaparecimento foi comunicado pela família do jovem.

As chances de encontrar o adolescente com vida eram reduzidas, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O incidente ocorreu nas proximidades da área conhecida como Dedo de Deus, e as buscas se estenderam por diversas praias, incluindo Tabatinga, Carapibus e Tambaba.

*com informações da TV Cabo Branco