Mais de 10 pessoas são presas por tentativa de fraude no concurso da PMPB e Corpo de Bombeiros

No último domingo (29), o concurso para soldado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros da Paraíba se deparou com 13 prisões durante as provas, de acordo com o balanço divulgado pela PMPB.

Das prisões, 11 foram por suspeita de tentativa de fraude no exame, enquanto outros 39 candidatos foram eliminados por violações das regras do edital.

As prisões ocorreram em várias cidades, incluindo João Pessoa, Cajazeiras, Campina Grande e Patos.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Sérgio Fonseca, destacou que o trabalho de inteligência realizado durante meses permitiu identificar suspeitos.

Tecnologias, como mais de 300 detectores de sinais receptores ou transmissores, foram utilizadas para garantir a integridade do concurso.

As infrações que levaram à eliminação dos candidatos incluíram a posse de celulares ou outros dispositivos eletrônicos, anotações não autorizadas, saída prematura do local de prova, uso de relógios e recusa em retirar bonés.