Mãe mata filho após sofrer agressões em João Pessoa

Uma mulher de 51 anos matou o próprio filho com uma facada na tarde deste sábado (28), no Bairro das Indústrias, em João Pessoa. Segundo a Polícia Civil, a mulher afirmou em depoimento que o homem a agrediu, e que isso teria motivado o crime.

A mãe também disse que era vítima de espancamentos constantes por parte do filho.

De acordo com o delegado Paulo Josafá, a mulher afirmou que não lembrava detalhadamente do momento em que esfaqueou o filho, e apenas percebeu o que fez quando viu o homem caído no chão.

Segundo a mulher, o homem era agressivo e costumava bater nela quando bebia, mas no dia seguinte ele dizia que não lembrava das agressões.

O homem foi identificado como Fabiano da Silva Martins, de 35 anos. A Polícia Civil informou que ele possuía antecedentes criminais, inclusive por violência doméstica contra uma ex-companheira, e estava no regime semiaberto.

Após se apresentar à Polícia Civil, a mulher foi liberada para responder o crime em liberdade. a polícia considerou a alegação de legítima defesa.

* Com informações do G1pb